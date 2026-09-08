El comunicador regiomontano sorprendió al destacar la labor y liderazgo que ha adoptado el presidente del Guadalajara tanto dentro como fuera del club.

Amaury Vergara ha ido demostrando mayor compromiso con Chivas, convirtiéndolo en uno de los equipos más poderosos de México y serio contendiente al título de la Liga MX, trabajo que no ha pasado inadvertido entre especialistas.

Es por eso que el comunicador Aldo Farías, quien por ser regiomontano y fiel aficionado de Tigres, sorprendió a todos al quitarse los colores por unos momentos y destacar la evolución que ha demostrado el presidente del Guadalajara en los meses recientes, tanto en lo deportivo como ante los ojos de toda la Liga MX.

“Para mí es el dueño número uno ahorita. Qué bien lo está haciendo Amaury Vergara de unos años a la fecha. Lo primero es, ya le agarró la medida a la declaración. Me encantó la que se aventó de los 6 o 7 convocados, como reforzando el mensaje de: ‘somos la base de la Selección Mexicana‘.

“Se aventó, para mí, una de las movidas maestras que yo he visto. El tuitazo cuando a Toluca le iban a dejar usar a sus seleccionados. Mostró el verdadero poder de Chivas, de Amaury Vergara y de pasada, volvió loca a su gente y los motivó para ganarle a Tigres con el equipo B.

“Es base de la Selección, se viste como se le hincha un huevo, ya afianzó su estilo, en el fashion (…) Se tarda la gente en afianzar su estilo y a él ya le valió y ya afianzó su estilo y este cabrón, también, ya se apasionó.

“Le metieron huevitos, se reforzaron. A mi me gustaría que este proyecto coronara, lo digo de corazón. Creo que este buen trabajo en Guadalajara merece coronar con un campeonato pronto“, declaró el comunicador en el podcast Cuadro A.

¿Cuánto ha invertido Amaury Vergara en refuerzos en el proyecto de Javier Mier?