Chivas empezó el torneo como el equipo más valioso de la Liga MX y CONCACAF, y aunque perdió ese podio, puede recuperarlo pronto.

Chivas comenzó el Apertura 2026 como el equipo más valioso de toda la Concacaf, no solamente de la Liga MX, después de los fichajes de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. De acuerdo con la valoración de Transfermarkt, el Guadalajara alcanzó entonces un valor de plantilla de 108 millones de dólares, colocándose por encima de todos sus competidores de la región.

Sin embargo, la salida de Armando González, quien estaba valuado en 15 millones de dólares, provocó que el Guadalajara perdiera el primer lugar. El Rebaño Sagrado cayó al segundo puesto y fue superado por el América, que comenzó el torneo con una valoración de 101 millones de dólares y posteriormente incorporó a Edwin Cerrillo, aumentando en un millón el valor de su plantilla.

Está claro que Chivas no está interesado en ganar una batalla de billeteras, sino en demostrar su superioridad dentro de la cancha, tanto frente al América como contra el resto de los equipos de la Liga MX. Sin embargo, cada vez que existe una comparación entre el Rebaño Sagrado y su máximo rival, naturalmente la afición rojiblanca espera que sea Guadalajara quien termine imponiéndose.

Ahora, Chivas podría recuperar el primer lugar de la Concacaf incluso sin realizar ningún movimiento. Los rumores más recientes apuntan a que América podría darle salida a dos de sus futbolistas más valiosos: Brian Rodríguez, tasado en 8 millones de euros, y Sebastián Cáceres, con un valor de 4.5 millones. De concretarse ambas salidas, las Águilas caerían nuevamente por debajo del Guadalajara e incluso podrían bajar hasta la cuarta posición del ranking.

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Además, hay un detalle que pocas veces se toma en cuenta al comparar estos valores: Chivas tiene registrados apenas 24 jugadores en su plantilla, mientras que América cuenta con 32. Toluca, tercero en el ranking, tiene 29 futbolistas e Inter Miami, cuarto, registra 31. Esto significa que el Guadalajara tiene una plantilla más corta, pero con un valor individual considerablemente alto entre sus integrantes.

El Guadalajara apunta a cerrar el plantel por ahora, no habría más altas, pero tampoco más bajas

Chivas apunta a cerrar definitivamente su plantilla para el Apertura 2026. Los rumores más recientes han colocado a Raúl Rangel, Hugo Camberos y Brian Gutiérrez entre los posibles jugadores que podrían salir, pero hasta ahora no existe una oferta formal por ninguno de ellos, por lo que las bajas parecen prácticamente descartadas. Si a esto se suma que Gabriel Milito dejó claro que no habrá más refuerzos, todo apunta a que el Guadalajara mantendrá el plantel tal como está hasta el cierre del mercado.