Jonathan Pérez fue uno de los refuerzos que Chivas incorporó para el Clausura 2026, en una llegada que parecía estar pensada para cubrir la ausencia de Roberto Alvarado cuando el Piojo tuviera que concentrarse con la Selección Mexicana. El futbolista, que anteriormente se desempeñaba principalmente como extremo por derecha, ocupaba una posición similar a la del jugador rojiblanco, por lo que todo apuntaba a que tendría una oportunidad importante con el Guadalajara.

Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente para el futbolista. A pesar de convertirse en la venta más cara en la historia del Nashville SC, luego de que Chivas pagara 3 millones de dólares por sus servicios, las oportunidades de Pérez han sido mínimas. Durante el torneo pasado apenas disputó 14 minutos en un partido, mientras que en el presente campeonato solamente ha jugado un minuto.

Jonathan Pérez espera por su oportunidad en Chivas.

Es cierto que, evidentemente, Jonathan Pérez no terminó convirtiéndose en el sustituto de Roberto Alvarado, pero también queda claro que parece no tener un lugar dentro del esquema de Gabriel Milito. El entrenador argentino incluso lo ha probado en otras posiciones, como carrilero por izquierda, aunque la realidad es que hemos visto muy poco al exjugador del Nashville sobre el terreno de juego.

Ahora, todo parece indicar que Jonathan Pérez “descenderá” de Chivas al Tapatío, toda vez que ya tuvo participación con la filial rojiblanca en el partido contra Mineros. El conjunto dirigido por Pepe Meléndez consiguió una victoria por 4-2 en el Estadio Akron y, en dicho encuentro, el exjugador del Nashville SC disputó los 90 minutos.

Con apenas 23 años, Pérez todavía tiene la posibilidad de subir y bajar entre ambos equipos, por lo que su presencia con el Tapatío no significa que esté descartado definitivamente del Primer Equipo. Sin embargo, tomando en cuenta que sus oportunidades con Milito han sido, por decir lo menos, mínimas, es muy probable que al terminar el presente torneo la directiva rojiblanca busque encontrarle acomodo en otro equipo.

Miguel Tapias, otro jugador que podría estar en la cuerda floja en el Guadalajara

Otro futbolista que también podría estar viviendo una situación complicada es Miguel Tapias. Después de disputar nueve partidos en el Apertura 2025, cinco de ellos como titular y con un total de 447 minutos, sus oportunidades se redujeron drásticamente en el Clausura 2026, torneo en el que apenas acumuló 158 minutos. Ahora, en el presente campeonato, el defensor todavía no ha entrado al campo ni una sola vez, por lo que habrá que esperar para conocer cuál será también su futuro en el Guadalajara.