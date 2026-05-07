Al futbolista de 23 años le ha jugado en contra el hecho de sumarse tarde a la pretemporada, pues casi no ha jugado en lo que va del semestre.

En la antesala al Clausura 2026 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara se reforzaron inicialmente con Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, quienes estuvieron bajo las órdenes de Gabriel Milito desde el primer día de pretemporada. Cuando parecía que el Rebaño se despedía del mercado, se concretó el fichaje de Jonathan Pérez, extremo de 23 años proveniente del Nashville de la MLS.

Siendo un nombre poco conocido en el ambiente del futbol mexicano, pronto se supo que Jonny Pérez era un extremo derecho habituado a recortar hacia dentro como Roberto Alvarado. Estaba previsto que el Piojo se perdiera la Liguilla al ser un elemento fijo en la Selección Mexicana, por lo que el mexicoestadounidense aparecía como un posible reemplazo del referente rojiblanco.

Sin embargo, de momento Jonny Pérez sigue sin ser considerado por el cuerpo técnico. La prueba de que el recién llegado no convence estuvo en el pasado juego de Ida frente a Tigres UANL, donde Milito no le dio minutos pese al resultado de 3-1 en desventaja. Hasta el momento, sus únicos minutos oficiales fueron los 13′ que disputó en la goleada 5-0 vs. Puebla, además de un amistoso ante Atlas en Estados Unidos, donde lo hizo como titular.

En un Rebaño diezmado por la cantidad de bajas en Liguilla, Milito optó antes por Santiago Sandoval, Yael Padilla o Sergio Aguayo. Incluso, para la vuelta podría reaparecer Hugo Camberos, y entre las opciones también asoma el juvenil Hugo Mata, por lo que Jonathan Pérez parece no ser prioridad en este Clausura 2026, su primero como jugador rojiblanco.

¿Cuánto costó el fichaje de Jonny Pérez?

Jonathan Pérez, futbolista de 23 años nacido en California, llegó al Guadalajara a comienzos de 2026 por una cifra levemente superior a los 3 millones de dólares, procedente desde el Nashville. El mexicoestadounidense firmó contrato hasta diciembre de 2029, por lo que esperará entrar en la rotación del equipo lo antes posible.