El delantero del Guadalajara reveló cuáles son los aspectos en los que el timonel argentino está poniendo más atención de cara al duelo de Vuelta por el boleto a Semifinales.

Chivas no tiene margen de error y requiere de derrotar por dos goles de diferencia a Tigres el próximo fin de semana en la cancha del Estadio Akron para poder calificar a Semifinales del Clausura 2026, en donde Gabriel Milito ya está delineando la estrategia para conseguir la remontada.

Pese a lo complicado que luce el marcador, el delantero rojiblanco, Ricardo Marín, reveló cuál es el aspecto que está exigiendo el sudamericano para el duelo contra los felinos y es la intensidad.

“Muy intenso. El profe Gaby así nos lo ha pedido, sabemos que nos estamos jugando una Final, nos lo ha inculcado toda la semana y estamos listos, con ansias de que ya sea sábado para revertir la situación”, declaró el ‘4K’ en entrevista para Telemundo.

El delantero del Guadalajara aseguró que la derrota sufrida en el duelo de Ida de los Cuartos de Final en el Volcán no afectó anímicamente al equipo, aunque sí lo sacudió, pero hay confianza absoluta en que se revertirá el marcador, asegurando que ese resultado no hace que quede de lado el buen trabajo que se ha hecho durante el semestre.

“No siento que haya pegado tanto. Obviamente sí fue un baldazo, sí salimos molestos por el resultado, pero en el vestidor en Monterrey se sentía esa confianza y seguridad de que tenemos esa calidad de jugadores para revertir la situación.

“Olvidarse no, porque fue muy buen trabajo el que hicimos, pero no pensamos en eso. Tenemos la confianza de que vamos a revertir la situación. Estamos seguros de nosotros mismos como equipo de que lo vamos a sacar. Veo al grupo con esas ansias de ya estar en el partido y de ganar”, puntualizó.

¿Para Ricardo Marín pesan las ausencias por Selección Mexicana en la Liguilla?

“Es evidente que sí nos pesan bastante. Son jugadores de demasiada calidad que no tenemos y que durante el torneo nos apoyaron, pero desde un principio el plantel tiene demasiada calidad y lo hemos demostrado. Estamos muy confiados de que con lo que tenemos disponible, vamos a revertir la situación”, concluyó Ricardo Marín.