En la antesala del partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Tigres, el foco no solo está en lo deportivo, sino también en los banquillos, donde los salarios de los entrenadores llaman la atención de la afición.

De acuerdo con el periodista Héctor Huerta, Gabriel Militopercibe un salario cercano a los 1.8 millones de dólares anuales como estratega del Club Deportivo Guadalajara, es decir, al rededor de 32 millones de pesos, por lo que es uno de los entrenadores mejor pagados del futbol mexicano.

Por su parte, Guido Pizarro, quien asumió el reto de dirigir a los “Felinos” tras su etapa como jugador, cuenta con un salario que oscila entre 1.5 y 2 millones de dólares por año, según información del diario Marca.

Esto lo pone prácticamente en la misma línea salarial que Gabriel Milito, reflejando la confianza que la directiva del cuadro regiomontano ha depositado en su proyecto.

Gabriel Milito y Guido Pizarro se verán las caras este sábado en el Estadio Akron.

¿Cómo llega Chivas y Tigres al partido de Vuelta?

Cabe mencionar que Tigres llega con ventaja de 3-1, lo que obliga a Chivas a buscar una victoria por al menos dos goles de diferencia para mantenerse con vida en la Liguilla.

El escenario luce complicado para el Rebaño Sagrado, que necesitará una actuación sólida tanto en defensa como en ataque para revertir la eliminatoria en el Estadio Akron.