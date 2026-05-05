Chivas tiene por delante un reto mayúsculo en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Tigres, luego de caer 3-1 en el partido de ida en el Estadio Universitario. Ante este panorama, Gabriel Milito está obligado a mover sus piezas y encontrar un planteamiento que le permita al equipo buscar la remontada en el Estadio Akron.

Hugo Camberos sería opción para el partido contra Tigres.

En ese contexto, una de las principales incógnitas es la situación de Hugo Camberos, quien no pudo disputar la ida debido a una sobrecarga muscular. La buena noticia es que su recuperación va por buen camino, e incluso ya se reporta disponible para el cuerpo técnico, lo que abre la puerta a que pueda tener participación en el duelo decisivo del sábado.

Sin embargo, no todo es positivo, ya que estar recuperado no le garantiza un lugar en el once titular. La decisión final dependerá completamente del plan de juego que diseñe Milito, especialmente considerando que Camberos no ha sido titular en el torneo, lo que hace poco probable que arranque en un partido de tanta exigencia desde el inicio.

Por lo tanto, la evolución física del jugador durante la semana será clave, así como la lectura táctica del entrenador. Aun así, Camberos ha demostrado ser un revulsivo interesante, con capacidad para encarar, generar desequilibrio y asumir riesgos en ofensiva, cualidades que pueden ser determinantes en un escenario donde Chivas necesita ir al frente.

¿En qué posición jugaría Hugo Camberos en caso de ser titular el sábado?

En caso de que Gabriel Milito decida apostar por él desde el arranque, Hugo Camberos podría ocupar una posición en el sector ofensivo izquierdo, tomando el lugar que ha desempeñado Efraín Álvarez. Esto permitiría que Álvarez se recorra hacia la banda derecha para cubrir la ausencia de Roberto Alvarado. Así, el técnico rojiblanco tendría una variante interesante en ataque, en un partido donde podría ser momento de mostrar sus “ases bajo la manga”.