Las Chivas de Guadalajara ya piensan en lo que será su participación en la Fiesta Grande del futbol mexicano. El Rebaño Sagrado se medirá a Tigres UANL en los cuartos de final, luego de terminar en el 2° lugar de la fase regular, por detrás de Pumas UNAM. El gran interrogante pasa por saber cómo responderá el equipo dirigido por Gabriel Milito a las bajas por la concentración de la Selección Mexicana.

Una de las más resonantes será sin dudas la de Roberto Alvarado, jugador que es un pilar en el once titular rojiblanco, más allá de que hay quienes dicen que el Piojo no tiene el impacto que debería tener en cifras. Lo cierto es que más allá de goles y asistencias, el mediapunta zurdo posee un alto grado de influencia dentro de las posesiones del Rebaño.

Entre las opciones para reemplazarlo, aparecen nombres como Santiago Sandoval, Hugo Camberos o el flamante fichaje, Jonathan Pérez. Sin embargo, Guadalajara ya tiene entre sus filas a un jugador muy capacitado para ocupar el lugar del Piojo, con largo recorrido en esa posición y un impacto positivo demostrado: hablamos de Efraín Álvarez.

Efraín Álvarez brilló en Xolos como extremo derecho: en el Apertura 2024 marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias (Sofascore)

El ’10’ del Guadalajara brilló en su momento como extremo derecho a perfil cambiado, donde supo ser el lider ofensivo de los Xolos de Tijuana y despertó el interés rojiblanco. Desde que llegó a Chivas, Efraín ha jugado principalmente por la banda izquierda, a perfil natural, cerrando su posición para dar lugar a la subida de Bryan González.

Si Efraín reemplaza al Piojo: ¿quién reemplaza a Efraín?

En el caso de que Milito recurra a la antigua posición de Efraín Álvarez, quedaría un lugar vacante en el once titular. El mismo podría ser ocupado, por ejemplo, por Hugo Camberos, canterano por el que la afición lleva un buen tiempo pidiendo más minutos de juego; o en su defecto, se puede reforzar la zona media. Con la baja de Armando González, parece poco probable que Chivas emplee el doble nueve en la Liguilla, pues quedaría muy corto de recambio en esa zona.

Posible 11 de Chivas en Liguilla sin seleccionados

De esta manera, la alineación rojiblanca de Chivas en Liguilla podría ser con Óscar Whalley en la portería; Diego Campillo, Luis Romo y José Castillo; Miguel Gómez, Fernando González, Omar Govea y Bryan González en la línea media; Efraín Álvarez, Hugo Camberos y Ángel Sepúlveda (o Ricardo Marín) en el ataque.