Chivas cerró la fase regular del Clausura 2026 con un empate sin goles ante Xolos que le terminó costando el liderato. Mientras el equipo de Gabriel Milito se enfoca ahora en la Liguilla, la directiva ya empieza a proyectar lo que vendrá en el próximo torneo, donde contará nuevamente con dos futbolistas que regresan tras finalizar sus préstamos: Luis Rey y Diego Ochoa, luego de las eliminaciones de Puebla y Juárez, respectivamente.

Luis Gabriel Rey tuvo participación con el Puebla durante el último año. Marcador central de origen, con la Franja jugó la mayor parte del tiempo como contención, en una campaña irregular de su equipo. En este Clausura 2026 jugó un total de 14 partidos, casi siempre como titular.

Luis Rey debe regresar a Chivas de cara al Apertura 2026 (Imago7)

En el caso de Diego Ochoa, defensor joven que militó en FC Juárez, su año también estuvo marcado por la adaptación y el desarrollo. Con apenas 21 años, tuvo algo más de rodaje en el Apertura, pero en el Clausura directamente no entró en planes; apenas algunas inclusiones en la banca. En el medio tuvo una buena actuación en el Mundial Sub-20.

Diego Ochoa no tuvo la participación esperada en Juárez (Imago7)

Ambos casos reflejan una lógica similar: jugadores jóvenes que salieron en busca de minutos y que regresan con cierto rodaje, aunque sin haber tenido un rol protagónico sostenido. En Chivas, antes de sus préstamos, ninguno era pieza central, sino más bien opciones de recambio dentro de un plantel que hoy compite en la parte alta del campeonato.

¿Qué otros jugadores de Chivas están cedidos?