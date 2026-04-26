La fase regular del Clausura 2026 llegó a su fin con una noche que no resultó como esperaban las Chivas de Guadalajara. El Rebaño no pudo batir al férreo bloqueo defensivo de Xolos e igualó 0-0 quedándose sin el liderato que ostentó durante buena parte del certamen. Para peor, Armando González no pudo volver a coronarse como campeón de goleo.

La Hormiga llegó al encuentro con una inoportuna sequía de dos partidos, justo cuando se debate su presencia en la próxima Copa del Mundo. Con 12 anotaciones, el canterano rojiblanco necesitaba al menos uno más para igualar la línea de Joao Pedro, atacante del Atlético San Luis que jugaría más tarde.

Y lo cierto es que aunque dispuso de algunas oportunidades, la Hormiga no pudo convertir y el Rebaño también se quedó sin ver portería. La defensa de Xolos, impulsada por un portento físico como Jackson Porozzo, arruinó los planes rojiblancos. Sólo el agónico penal que se sancionó en tiempo adicionado podía salvar al Guadalajara.

Por todo esto, luego de que la silbante Katia Itzel anulara la pena máxima, quien más lo sufrió fue el propio Armando González. La Hormiga no lo podía creer: vivió con nervios la decisión final y tras revertirse el fallo, llevó sus manos al rostro en varias oportunidades, quedó cabizbajo mirando el suelo y se tomó la cabeza en señal de incredulidad.

Sin título de goleo… ¿y despedida de Chivas?

El drama se agranda todavía más si tenemos en cuenta que ante Xolos, bien pudo ser el último partido de Armando González con la playera rojiblanca. El canterano de 23 años apunta a perderse la Liguilla por su convocatoria con México para el Mundial, pero además es seguido de cerca por varios equipos europeos y seguramente tenga ofertas formales en el próximo mercado.