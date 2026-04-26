Chivas no pudo pasar del empate contra Tijuana y enfrentará a Tigres por los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras el partido en el Estadio Akron, Gabriel Milito dio una importante definición sobre el partido ante los Felinos al señalar que en estas instancias se chocan ante los mejores equipos de México.

“¿Ya está confirmado? Okay. Ya en estas instancias no existen partidos sencillos. Son todas verdaderas finales. Será en cuartos y si logramos será en semis. Ya te medís con los mejores equipos del futbol mexicano”, expresó el argentino en conferencia de prensa.

Y agregó: “Tenemos el antecedente reciente para sacar muy buenas conclusiones del partido. Ya veremos. Tenemos una semana para prepararlo bien y decir cómo hacerlo. Va a ser una serie muy emocionante porque somos dos equipos muy fuertes y muy buenos”. No hay que olvidarse que el Guadalajara perdió por goleada ante Tigres en la jornada 14 en Nuevo León.

Gabriel Milito habló sobre la falta de contundencia de Chivas

Tras el partido contra Tijuana, el entrenador argentino señaló que pudieron ser primeros si eran más contundentes. “Pudimos haber terminado en primera posición. Quizás en estos últimos dos partidos nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos, pero tuvimos para ganar. El partido anterior con Necaxa tuvimos claras opciones. Hoy también para ganar. No lo pudimos hacer, pero el equipo sigue en la línea de juego que tuvo prácticamente durante todo el campeonato”, comentó.

Y añadió: “Me quedo con esa valentía para jugar con las buenas intenciones, para pensar siempre en el arco rival, para intentar ganar cada partido. No lo pudimos lograr hoy, pero no por rendimiento futbolístico sino por esa falta de efectividad porque el equipo atacó, buscó. No es nada fácil atacar a equipos que se repliegan tan atrás y así todo hemos conseguido por fuera y por dentro generar situaciones muy claras y no pudimos marcar”.