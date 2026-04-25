Sin dudas Chivas no pudo marcar la diferencia en el marcador frente a Tijuana luego de haber empatado sin goles en el Estadio Akron. Tras el partido Gabriel Milito confirmó lo que muchos aficionados piensan al señalar que les ha faltado ser más contundente, aunque señaló que los goles llegan a partir de la generación de jugadas de gol.

Al igual que las olas del mar que golpean los acantilados, el Rebaño Sagrado no pudo terminar de romper la muralla que colocó Sebastián Abreu en Guadalajara. La estadística señala que el conjunto rojiblanco mantuvo el 68% de la posesión de la pelota, remató 28 tiros de los cuales seis fueron a portería y el marcador señala cero goles.

Tras el partido, Gabriel Milito fue claro y preciso al señalar que les faltó la contundencia de otros partidos para ser líderes en la tabla general de posiciones. “Pudimos haber terminado en primera posición. Quizás en estos últimos dos partidos nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos, pero tuvimos para ganar. El partido anterior con Necaxa tuvimos claras opciones. Hoy también para ganar. No lo pudimos hacer, pero el equipo sigue en la línea de juego que tuvo prácticamente durante todo el campeonato”, comentó.

Gabriel Milito afirmó que le faltó contundencia ante Tijuana. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Me quedo con esa valentía para jugar con las buenas intenciones, para pensar siempre en el arco rival, para intentar ganar cada partido. No lo pudimos lograr hoy, pero no por rendimiento futbolístico sino por esa falta de efectividad porque el equipo atacó, buscó. No es nada fácil atacar a equipos que se repliegan tan atrás y así todo hemos conseguido por fuera y por dentro generar situaciones muy claras y no pudimos marcar”.

¿Daniel Aguirre se pierde la Liguilla del Clausura 2026?

Daniel Aguirre pidió el cambio y se retiró llorando del campo de juego a minutos del final de Chivas vs. Tijuana. En conferencia de prensa el entrenador argentino no pudo confirmar si el elemento rojiblanco de 26 años se lesionó o si tiene una sobrecarga muscular.