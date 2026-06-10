Chivas se alista de la mejor manera para el inicio de la pretemporada. Mientras se espera el inicio del Mundial 2026, en las últimas horas se dio a conocer el calendario del Apertura 2026, salió a la la preocupación del Rebaño Sagrado por Armando González, revelan el siguiente paso en el mercado de pases del conjunto rojiblanco y Érick Gutiérrez sorprende con mensaje en redes sociales.

En poco más de 24 horas, México volverá a abrir por tercera vez en su historia en la Copa del Mundo cuando reciba a Sudáfrica en el Estadio Azteca por la jornada uno del Grupo A. Mientras se espera el inicio del Mundial 2026, el Guadalajara ya se alista para dar comienzo a la pretemporada para el Apertura 2026 y en ese sentido la Liga MX ya confirmó su calendario para el siguiente campeonato.

A su vez, el mercado de pases sigue abierto y confirman que desde la directiva se espera que haya más bajas para que lleguen nuevos jugadores. También, Chivas muestra preocupación por Armando González al ser relegado por Javier Aguirre en el Tri, mientras que Érick Gutiérrez sorprendió a más de un chivahermano con su publicación en redes sociales.

El calendario de Chivas para el Apertura 2026

Tras varias semanas de espera, la Liga MX hizo oficial el calendario del siguiente torneo, el cual Chivas abrirá ante Toluca el próximo sábado 18 de julio en el Estadio Akron a las 7:07 del Centro de México. A su vez, se confirmó que en la jornada 9 el Guadalajara enfrentará a América por el Clásico Nacional el 19 de septiembre en el Estadio Azteca, mientras que el Clásico Tapatío ante Atlas será el 10 de octubre en el Estadio Jalisco.

Preocupación en Chivas por Armando González

En medio de los trabajos para definir el once titular de México ante Sudáfrica, revelan que en Chivas hay preocupación por la Copa del Mundo que tendrá Armando González. Según lo informado por Alex Ramírez en su canal de YouTube, desde el Guadalajara hay preocupación de que no tenga un buen certamen, ya que sería relegado por Javier Aguirre, y que al no poder salir a Europa esté con la moral baja.

“¿Qué pasa si Armando González no logra hacer anotaciones en la próxima justa? Es ahí donde dicen que Armando González esté a la expectativa para que saque las mejores jugadas, tome las mejores determinaciones porque de lo contrario sabe que si se presenta una y no la mete se va a meter mucha presión. (…) En el club están ocupados de que si tiene participación y no logran salir las cosas como son meterle calma y que la psicóloga lo llame”, reveló el reconocido periodista.

Érick Gutiérrez sorprende a Chivas

Mientras se espera que Chivas inicie su pretemporada para el Apertura 2026, Érick Gutiérrez sorprendió a todo el Guadalajara con un anuncio en el que señala que ya comenzó su preparación para el siguiente torneo. No hay que olvidarse de que serían Atlas y Santos Laguna los clubes interesados en su fichaje.

Así sigue el mercado de pases de Chivas

En los próximos días se espera que Chivas haga oficial la llegada de Kevin Castañeda a cambio de tres millones de dólares y la carta de Yael Padilla. La gran pregunta que surge es cómo va a seguir el mercado de pases del Guadalajara de cara al Apertura 2026. Según lo informado por César Huerta, todo indica que el Rebaño Sagrado irá por nuevos jugadores si hay bajas.