Marco Fabián es uno de los futbolistas que dejó una huella importante en la historia reciente de Chivas, por lo que este martes, con motivo de su cumpleaños número 37, el Club Deportivo Guadalajara decidió rendirle un homenaje muy especial. A través de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado compartió un video en el que recordó cinco de los mejores goles que marcó el canterano con la camiseta rojiblanca.

Recordar que el exmediocampista debutó con el primer equipo en 2007 y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los jugadores más talentosos surgidos en Verde Valle. Su capacidad para aparecer en los momentos importantes, además de su potente disparo y habilidad técnica, lo llevaron a ser protagonista en varias temporadas.

Entre las anotaciones elegidas por el Club Deportivo Guadalajara aparecen auténticas joyas que quedaron grabadas en la memoria de la afición. Algunos de esos tantos fueron producto de disparos de larga distancia, otros gracias a su gran técnica dentro del área y también hubo definiciones que demostraron la calidad que lo caracterizó.

Los 5 mejores goles de Marco Fabián con Chivas

Más allá de los goles, Marco Fabián fue una pieza importante para el Rebaño durante una etapa en la que logró consolidarse como uno de los referentes del plantel. Sus actuaciones lo llevaron incluso a convertirse en seleccionado nacional y, posteriormente, dar el salto al futbol europeo, donde defendió la camiseta del Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.

La publicación de Chivas rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes aprovecharon la ocasión para felicitar al exjugador y recordar algunos de los momentos más destacados que protagonizó con la camiseta de Chivas. En los comentarios no faltaron los mensajes de agradecimiento por las alegrías que brindó al club, además de quienes destacaron que fue uno de los futbolistas más talentosos.

¿En qué equipos jugó Marco Fabián?

A lo largo de su carrera profesional, Marco Fabián defendió las camisetas de Chivas, Cruz Azul, Eintracht Fráncfort de Alemania, Philadelphia Union de la MLS, Al-Sadd Sports Club de Qatar, FC Juárez, Mazatlán FC, Unió Esportiva Santa Coloma de Andorra y Rangers de Andorra. En cada uno de estos clubes dejó distintos capítulos en una trayectoria que también lo llevó a representar a la Selección Mexicana y a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.