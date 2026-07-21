Un nuevo reporte ventiló una medida institucional dentro del Guadalajara por la que no suelen apelar sanciones, pese a que podrían revertir los castigos como el del Cuate.

En los torneos recientes de la Liga MX, Chivas ha sido uno de los clubes más perjudicados por el arbitraje, perjudicándolos en muchas ocasiones durante partidos de fase regular y hasta Liguilla; sin embargo, en la directiva rojiblanca no suelen meter quejas o apelaciones y se debería por una política interna del club.

Durante el partido de la jornada 1 del Apertura 2026 entre Guadalajara y Toluca, el arbitraje de Daniel Quintero dejó mucho que desear por sus interpretaciones en contra del Rebaño, en donde la jugada más determinante fue la expulsión de Ángel Sepúlveda, pese a que diversos analistas arbitrales han coincidido en que no debió ser de cartón rojo.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, destapó que el motivo por el que en el chiverío no suelen meter protestas pese a las pésimas decisiones arbitrales en su contra se debe a una política que existe en la institución de respetar a todos los organismos, a menos que la equivocación sea muy grave para los intereses del conjunto rojiblanco.

“Hay una política institucional que tiene que ver con el altísimo respeto a las instituciones. Por principios y valores, Guadalajara se ha propuesto a respetar siempre, hasta las últimas consecuencias a las instituciones. Si se equivoca alguien, no alegar, solamente tratar de defender cuando se sientan muy atacados. En general es respetar a las instituciones.

“Por eso es que rarísima vez, el Guadalajara protesta algo. Tiene que pasar algo muy importante para que se proteste (…) Es una filosofía del club. Debido a esta política, se tomó la determinación de no protestar la roja sobre Ángel Sepúlveda“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Encuesta ¿Concuerdas con la política de Chivas? ¿Concuerdas con la política de Chivas? Sí, hay que respetar decisiones No. Deberíamos protestar las injusticias contra Chivas Ya votaron 4 hinchas

¿Por qué expulsaron a Ángel Sepúlveda contra Toluca?

El delantero de Chivas vio el cartón rojo y se ganó un partido de suspensión debido a una jugada en la que empezó a forcejear con Nico Castro en búsqueda de ganar la posición en una pelota dividida, en donde el delantero rojiblanco metió el brazo e impactó accidentalmente al futbolista de los Diablos Rojos, por lo que tras la revisión del VAR se determinó expulsarlo.