El exjugador del Guadalajara no fue bien recibido en el TST que se disputa en Estados Unidos.

Marco Fabián es uno de los jugadores más talentosos y espectaculares que ha surgido de la cantera de Chivas en los últimos años; sin embargo, pese a que se ha retirado del futbol profesional continúa demostrando su calidad, aunque en esta ocasión le causó un fuerte golpe en el rostro.

El canterano del Guadalajara ha demostrado su faceta como directivo al estar al frente del proyecto del Rangers de Andorra; sin embargo, a veces continúa colaborando en otros proyectos para mantenerse en las canchas.

Ahora, Marco Fabián está incursionando en la talacha en Estados Unidos en donde se integró a las filas del Boca Dallas, equipo que participa en la TST, competencia de 7 contra 7 en el que participan varios exjugadores profesionales.

Durante el partido contra el Mint Hill FC, el exjugador rojiblanco saltó en búsqueda de una pelota dividida en donde recibió una patada en el rostro, por lo que tuvo que ser atendido de inmediato.

Unas horas después, el propio Fabián de la Mora compartió que se encontraba bien pese al golpe, aunque reveló que necesitó de cuatro puntadas en su oído derecho.

Así fue la jugada con la que se lesionó Marco Fabián

¿Cómo le fue a Marco Fabián con Chivas?

El mediocampista debutó en 2007 con el Guadalajara, demostrando sus grandes cualidades de forma inmediata, lo que le permitió vivir momentos gloriosos con el Rebaño como eliminar a River Plate en la Copa Sudamericana 2008, anotarle de tijera al Barcelona, anotar en la Final de una Copa Libertadores, ser campeón de Copa MX con el Rebaño en el Apertura 2015 y hasta ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Su nivel fue tan alto que Chivas terminó vendiéndolo al Einchtracht Frankfurt en diciembre del 2015, iniciando su aventura por el mundo, teniendo una gran trayectoria y hasta representando a México en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.