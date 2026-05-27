La directiva del Guadalajara no tendría en mente comprar por comprar, por lo que sus incorporaciones dependerán de lo que hagan sus futbolistas en la Copa del Mundo.

El Clausura 2026 ha llegado a su fin, por lo que todos los clubes de la Liga MX están trabajando en el armado de sus planteles de cara al mercado de fichajes, en donde se han mencionado a varios jugadores que supuestamente estarían en el radar de Chivas.

Sin embargo, hasta el momento todo se ha tratado de rumores, por lo que no se ha realizado ningún fichaje para el Guadalajara, lo que comenzaría a agotar la paciencia de los aficionados rojiblancos que están urgidos del título del futbol mexicano.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, destapó que en la directiva del chiverío que comanda Amaury Vergara no se tiene previsto gastar dinero solo por gastar, sino que abrirían la cartera solamente hasta que sea un hecho de que uno de sus seleccionados saldrá del plantel por alguna oferta desde Europa, por lo que será importante lo que puedan hacer en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

“El hecho de que no haya una propuesta definitiva es porque no compro si no tengo salidas. Guadalajara, mientras no tenga la certeza de que alguno de sus seleccionados se va, no va a accionar para traer refuerzos.

Si Chivas en alguna maroma logran acomodar al Tiba Sepúlveda, digamos, y hay alguien que pueda venir joven y con el perfil que están buscando, dirían: vamos a la apuesta. Si no hay alguna salida, no hay contrataciones“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.