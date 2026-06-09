Érick Gutiérrez es uno de los futbolistas que se espera que salga de Chivas en este mercado de pases. Mientras se espera esta noticia, Guti da de qué hablar con un anuncio en redes sociales.

Uno de los futbolistas que todo Chivas espera que se dé a conocer su salida es sin duda Érick Gutiérrez, quien no entra en los planes de Gabriel Milito. Mientras el mediocampista formado en Pachuca busca un nuevo destino, en redes sociales dio a conocer que comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026.

No hay dudas de que el Guadalajara necesitaba bajar la alta nómina que tiene, en especial, en aquellos futbolistas que no entran en planes. A Guti hay que sumar nombres como Eduardo García, Teun Wilke y Leonardo Sepúlveda.

Uno de los casos más llamativos es sin duda el de Érick Gutiérrez, ya que es un futbolista que tranquilamente entraría en planes desde el banco de suplentes porque puede marcar la diferencia por la calidad que tiene. Sin embargo, Gabriel Milito dio a entender que el mediocampista no aceptaba su nuevo rol en el conjunto rojiblanco, motivo por el cual lo habría cepillado del equipo.

Érick Gutiérrez afirmó que inició su pretemporada. (Foto: IMAGO7)

Mientras se habla de una posible salida a Pachuca, Santos Laguna o Atlas, Guti sorprendió a todo el Guadalajara ya que anunció que regresó a los trabajos para el Apertura 2026 en redes sociales. “Pretemporada”, escribió el jugador en un video en el que se ve que ya entrena de cara al siguiente campeonato mientras se espera que defina su futuro.

La principal traba de Érick Gutiérrez para salir de Chivas

Es un hecho que Érick Gutiérrez no va a jugar en Chivas mientras Gabriel Milito se encuentre firme en el banquillo rojiblanco, motivo por el cual busca nuevo equipo para el Apertura 2026. Sin embargo, afirman que la principal traba que hay para que se dé su salida es el alto salario que tiene en el Rebaño Sagrado. César Huerta afirmó en más de una ocasión que es difícil que el mediocampista baje sus pretensiones.