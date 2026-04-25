Chivas no pudo pasar del empate ante Tijuana en el Estadio Akron y perdió la oportunidad de ser superlíder del Clausura 2026. De todas maneras, en el Guadalajara ya se teme lo peor porque Daniel Aguirre confirmó, implícitamente, que se lesionó gravemente y que estará en riesgo su presencia en la Liguilla de la Liga MX.

Gabriel Milito tomó una importante decisión este sábado cuando cepilló a Fernando González por temor a que reciba la quinta amarilla. La idea del timonel rojiblanco era parar con la sangría de bajas, ya que hoy no pudo contar con los lesionados Ángel Sepúlveda y José Castillo, mientras que Luis Romo fue suspendido.

Sin embargo, el entrenador argentino no pudo evitar una nueva lesión en el final del partido entre Chivas y Tijuana. Daniel Aguirre pidió el cambio a minutos de que acabara el encuentro en el Estadio Akron y se retiró llorando.