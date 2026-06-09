José Juan Macías es uno de los canteranos más talentosos que han surgido de Chivas en los últimos años, aunque su historia profesional ha estado marcada por constantes altibajos. Si bien tuvo momentos brillantes con León y posteriormente encontró una nueva oportunidad con Pumas, las lesiones han sido un obstáculo permanente en su carrera, al grado de que más de una vez surgieron dudas sobre si podría continuar jugando al más alto nivel pese a su juventud.

José Juan Macías encontró un lugar en Pumas.

Sin embargo, el delantero encontró respaldo en momentos muy complicados gracias a la confianza que recibió tanto de Pumas como de Efraín Juárez. Precisamente este lunes se dio a conocer que el estratega mexicano no continuará al frente del conjunto universitario, una noticia que provocó múltiples reacciones dentro del plantel. Entre ellas destacó la de Macías, quien no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un emotivo mensaje de agradecimiento a quien fue una pieza importante en su proceso de recuperación.

“¡Gracias, Efra! Gracias por confiar en mí en el momento más complicado de mi carrera”, escribió el delantero en sus redes sociales, acompañando sus palabras con una fotografía en la que aparece abrazando al entrenador. El mensaje refleja la estrecha relación que construyeron durante su etapa en Pumas y deja ver la importancia que tuvo el apoyo de Juárez para que el atacante mantuviera viva la ilusión de regresar a las canchas.

Por ahora, Macías mantiene firme su intención de seguir compitiendo como futbolista profesional y se encuentra enfocado en completar su proceso de recuperación. Su objetivo es volver a estar disponible cuanto antes luego de la grave lesión sufrida el año pasado. Además, recibió una importante muestra de confianza por parte de Pumas, club que decidió renovarle el contrato pese a que se encontraba atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva.

¿Qué lesión sufrió José Juan Macías y por qué no pudo jugar el Clausura 2026?

José Juan Macías sufrió una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla en noviembre de 2025, una de las lesiones más delicadas para cualquier futbolista profesional. El problema físico obligó al exrojiblanco a someterse nuevamente a una intervención quirúrgica y lo dejó fuera de actividad durante todo el Clausura 2026. La recuperación estimada para este tipo de lesión suele rondar los seis meses como mínimo, aunque en muchos casos los jugadores requieren más tiempo para recuperar completamente su nivel físico y futbolístico antes de volver a competir al máximo nivel.