El exdelantero de Chivas es socio de un restaurante en Guadalajara que combina gastronomía, cultura jalisciense y un espacio especialmente dedicado a los aficionados rojiblancos.

José Juan Macías es uno de los futbolistas mexicanos que también ha apostado por proyectos fuera de las canchas. Además de su carrera profesional, el exdelantero de Chivas forma parte de Alma Jalisco, un restaurante ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara que busca reunir algunos de los elementos más representativos de la identidad tapatía.

El establecimiento abrió sus puertas en 2023 y ofrece una propuesta que combina gastronomía, entretenimiento y cultura local. Entre sus principales atractivos se encuentran diversos platillos típicos de Jalisco, una experiencia relacionada con la tradición tequilera y una vista privilegiada hacia puntos emblemáticos de la ciudad, como la Catedral Metropolitana y la Plaza Guadalajara.

Para los aficionados rojiblancos existe además un detalle especial. Alma Jalisco cuenta con un espacio dedicado a Chivas, donde se exhiben productos relacionados con el club y se ofrecen experiencias pensadas para los seguidores del Rebaño. Se trata de uno de los rincones más llamativos del lugar para quienes mantienen un vínculo especial con el Guadalajara.

La propuesta del restaurante también busca destacar algunos de los símbolos más reconocibles del estado. Su ambientación incorpora referencias al tequila, el agave, el mariachi y distintas expresiones culturales de Jalisco, con el objetivo de brindar una experiencia atractiva tanto para visitantes locales como para turistas.

¿Qué pasa con la carrera de José Juan Macías?

Actualmente, José Juan Macías continúa formando parte de Pumas y trabaja en su recuperación tras la última lesión que sufrió en noviembre del año pasado. Con el cuadro universitario alcanzó a jugar 11 partidos, con buenos rendimientos y cuatro goles. Mientras avanza en su puesta a punto, también participa en proyectos empresariales como Alma Jalisco, un establecimiento que combina la tradición tapatía con un guiño especial para los aficionados de Chivas.