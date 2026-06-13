El exdirector deportivo de Chivas y el delantero de Pumas volvieron a coincidir durante el Mundial 2026, recordando una relación que se fortaleció durante una etapa complicada para el atacante.

El Mundial 2026 ha dejado múltiples encuentros llamativos fuera de la cancha. Uno de ellos tuvo como protagonistas a Fernando Hierro y José Juan Macías, quienes coincidieron nuevamente en México varios años después de compartir vestidor en Chivas. La imagen llamó la atención de muchos aficionados rojiblancos, especialmente por la cercanía que siempre existió entre ambos durante la etapa del español en Guadalajara.

La relación entre Hierro y Macías se fortaleció en uno de los momentos más difíciles de la carrera del delantero. Durante la gestión del exdirector deportivo, el atacante atravesó un largo proceso de recuperación tras las graves lesiones que afectaron su continuidad y complicaron su regreso al máximo nivel. A pesar de ello, el español siempre mostró confianza en las condiciones del canterano rojiblanco.

De hecho, cuando Macías presentó uno de sus proyectos empresariales en Guadalajara, Hierro estuvo presente para respaldarlo públicamente. En aquella ocasión destacó la personalidad y mentalidad del futbolista. “José Juan siempre es un chico con una mente muy abierta, un chico que siempre está pensando en qué puede hacer”, expresó el exdirectivo, dejando en evidencia la buena relación que mantenían fuera del terreno de juego.

La cercanía también quedó reflejada durante los meses finales de Macías en Chivas. En medio de los problemas que surgieron con Fernando Gago, diversos reportes señalaron que el delantero buscó apoyo tanto en Amaury Vergara como en Fernando Hierro. Según informó en su momento César Huerta, el atacante no quería abandonar la institución y mantenía la esperanza de triunfar en el Guadalajara, aunque la situación con el cuerpo técnico terminó alejándolo del proyecto.

La actualidad de Fernando Hierro y JJ Macías

Hoy, los caminos de ambos son muy distintos. Hierro continúa vinculado al futbol internacional tras su paso por Chivas y el Al Nassr, mientras que Macías intenta recuperar continuidad con Pumas después de una carrera marcada por las lesiones. Sin embargo, el reciente reencuentro durante el Mundial 2026 demostró que el vínculo construido en Guadalajara sigue intacto y que existe un respeto mutuo que ha sobrevivido al paso de los años y a los cambios de rumbo en sus respectivas trayectorias.