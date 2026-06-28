Exjugadores históricos y referentes recientes del Guadalajara convivieron con cientos de familias durante una jornada especial celebrada en Zapopan.

Mientras el primer equipo de Chivas concluye su pretemporada rumbo al Apertura 2026, varias figuras que dejaron huella en la historia del Guadalajara volvieron a reunirse para una jornada muy especial. La Unidad Deportiva Tabachines fue sede de la tercera edición de “Un Día Padrísimo”, un evento que combinó futbol, convivencia familiar y la presencia de exjugadores rojiblancos.

La actividad reunió a cientos de familias de Zapopan y tuvo como principal atractivo un partido amistoso entre un equipo conformado por padres de familia y un combinado de Leyendas del Guadalajara. Entre los participantes destacaron nombres muy reconocidos por la afición rojiblanca como Ramón Ramírez, Isaac Brizuela, Joel Sánchez, Camilo Romero, Omar Esparza, Michelle Vázquez, Sergio Rodríguez y Amaury Ponce.

El encuentro ofreció varios momentos de nostalgia para los seguidores del Rebaño. Ramón Ramírez fue el encargado de abrir el marcador durante los primeros minutos del partido y las Leyendas de Chivas terminaron imponiéndose con autoridad por 10-3 ante el conjunto de padres de familia.

Leyendas de Chivas cedieron el trofeo y las medallas

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano una vez concluido el compromiso. Como reconocimiento al entusiasmo y participación de los asistentes, los exfutbolistas decidieron entregar el trofeo y las medallas al equipo rival, en un gesto que fue aplaudido por quienes acudieron a la Unidad Deportiva Tabachines.

Además del partido, los asistentes disfrutaron de distintas actividades recreativas, deportivas y familiares. La jornada reunió a más de 900 personas provenientes de distintas colonias de Zapopan y permitió que varias generaciones de aficionados convivieran de cerca con algunos de los futbolistas que marcaron diferentes épocas en la historia de Chivas.