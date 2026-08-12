Chivas enfrentará a Seattle Sounders en su último partido de la Leagues Cup, en el cual buscarán despedirse con la cara en alto.

Chivas se enfrentará al Seattle Sounders la noche de este miércoles en un partido especialmente amargo para el Rebaño Sagrado, pues el equipo llega ya eliminado matemáticamente de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, el Guadalajara buscará aprovechar su último compromiso en el torneo para cambiar el chip, reencontrarse con la victoria y comenzar a dejar atrás los malos resultados que han marcado el inicio de la temporada.

Muy probablemente, Gabriel Milito aprovechará este encuentro para seguir poniendo a punto al equipo tanto física como futbolísticamente, además de darle minutos a algunos elementos que no han tenido tanta participación durante las primeras semanas. Por ello, un sector de la afición rojiblanca está especialmente atento para descubrir qué versión de Chivas veremos en el Lumen Field ante uno de los equipos más competitivos de la MLS.

Chivas enfrenta a Seattle Sounders por la Leagues Cup.

¿Va por TV abierta el Seattle Sounders vs Chivas de la Leagues Cup?

A diferencia del partido contra FC Dallas, que sí pudo verse a través de televisión abierta en México, el Seattle Sounders vs Chivas volverá a ser exclusivo de Apple TV, por lo que será necesario contar con una suscripción al servicio para acceder a la transmisión oficial. Sin embargo, existe una alternativa para quienes todavía no tienen contratado el servicio, pues Apple TV ofrece un periodo de prueba gratuito de siete días que permitiría ver el encuentro sin tener que pagar de inmediato.

Además de la transmisión oficial, en Rebaño Pasión podrás seguir toda la cobertura del Seattle Sounders vs Chivas a través de nuestro minuto a minuto, con todos los goles, videos, cambios, polémicas y las principales incidencias que se presenten durante el último partido del Guadalajara en esta edición de la Leagues Cup.

¿A qué hora se juega el Seattle Sounders vs Chivas de la Leagues Cup?

El Seattle Sounders vs Chivas se jugará este miércoles a las 8:30 p.m., tiempo del centro de México, en la cancha del Lumen Field de Seattle. Será el tercer y último partido del Guadalajara en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, después del empate ante LAFC y la derrota frente a FC Dallas.

Probable alineación de Chivas ante Seattle Sounders