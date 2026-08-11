Chivas disputa su último partido en la Leagues Cup 2026 ante Seattle Sounders. Conoce cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO al Guadalajara en el certamen binacional.

Chivas se alista para enfrentar a Seattle Sounders por la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. De esta manera, en Rebaño Pasión repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el último partido del Guadalajara en el certamen binacional.

Sin duda, el Rebaño Sagrado fracasó debido a que no pudo ganar ninguno de los encuentros en los 90 minutos. Ante Los Angeles FC empató y perdió en penales tras el tiro que desperdició Luis Romo, mientras que contra FC Dallas se cayó por la mínima diferencia.

Por esta razón, en conferencia de prensa, Gabriel Milito señaló que el partido ante Seattle Sounders lo van a encarar con la mayor responsabilidad. A su vez, ya advirtió que van a poder probar y guardar jugadores de cara al partido contra Santos Laguna.

Chivas está eliminado de la Leagues Cup. (Foto: X / @Chivas(

¿Cuándo y dónde se jugará Seattle Sounders vs. Chivas de la jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Chivas visita a Seattle Sounders mañana miércoles 12 de agosto en el Lumen Field por la jornada 3 de la Leagues Cup 2026. El partido está pactado a disputarse a las 20:30 horas del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO Seattle Sounders vs. Chivas?

El partido entre el Chivas y Seattle Sounders se podrá ver exclusivamente por la señal de Apple TV, por lo que no habrá opciones gratuitas para poder seguir este partido. De todas maneras, en Rebaño Pasión te traeremos todos los detalles de este compromiso en el Lumen Field.