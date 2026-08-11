Chivas sufrió una dolorosa eliminación de la Leagues Cup 2026 luego de caer ante FC Dallas la noche del sábado. El objetivo del Guadalajara era competir por todos los títulos posibles durante esta temporada, pero nuevamente quedó eliminado en la primera ronda de este torneo, algo que inevitablemente provocó frustración tanto dentro del equipo como entre la afición rojiblanca.

La molestia incluso comenzó a hacerse evidente en las redes sociales oficiales de Chivas. Mientras que normalmente las publicaciones del equipo muestran un ambiente positivo, con jugadores haciendo bromas, sonriendo y conviviendo durante los viajes, los contenidos posteriores a la eliminación han mostrado una actitud completamente diferente, con mucha más seriedad entre los futbolistas.

En las fotografías que publicó la cuenta oficial del Guadalajara durante la llegada del equipo a Seattle, se puede observar a los jugadores con rostros serios y concentrados. Incluso, ninguno de los futbolistas aparece saludando o mirando a la cámara, algo que suele ser bastante habitual en los contenidos que publica el club durante sus viajes.

Horas después, Chivas compartió imágenes de una sesión de entrenamiento en el gimnasio y la actitud fue prácticamente la misma. Los jugadores aparecieron concentrados y serios durante los ejercicios, sin demasiado espacio para las bromas, incluso cuando el community manager del equipo se acercó para saludarlos y convivir brevemente con ellos. La frustración por la eliminación parece seguir muy presente en el plantel rojiblanco.

La decepción es todavía mayor porque Chivas se mantuvo fiel a su estilo de juego y dominó buena parte de sus partidos en la Leagues Cup, pero simplemente no consiguió convertir ese funcionamiento en resultados. El Guadalajara dejó escapar puntos ante LAFC y después cayó frente a Dallas, quedándose fuera del torneo sin conseguir que su dominio territorial y futbolístico se tradujera en una verdadera amenaza constante para sus rivales.

El partido contra Seattle Sounders es un mero trámite para Chivas, pero la afición espera un triunfo

El partido contra Seattle Sounders prácticamente se convirtió en un trámite para Chivas después de la eliminación, pues el Guadalajara ya no tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup. Sin embargo, la afición espera que el equipo cierre su participación con una victoria que permita recuperar un poco de confianza y, sobre todo, que sirva como impulso antes de regresar a la actividad de la Liga MX.