Chivas juega la noche de este miércoles su tercer y último partido de la Leagues Cup 2026, enfrentando al Seattle Sounders en un encuentro en el que el resultado ya no tendrá consecuencias para sus aspiraciones, pues el Guadalajara está eliminado matemáticamente del torneo. Sin embargo, el Rebaño Sagrado buscará despedirse con una victoria y, de paso, podría aprovechar el regreso de sus seleccionados Sub-20 para comenzar a integrarlos nuevamente al ritmo del primer equipo.

Gabriel Milito se señala como el responsable de los malos resultados de Chivas y defiende a sus jugadores

Gabriel Milito volvió a asumir la responsabilidad por el complicado momento que atraviesa Chivas. El estratega argentino reconoció que los resultados no han sido los esperados y que existen decisiones suyas que deben corregirse para conseguir que el equipo termine de explotar todo su potencial. Sin embargo, Milito dejó claro que no culpa a sus jugadores por la falta de contundencia y reiteró su absoluta confianza en un plantel al que considera capaz de competir por los objetivos del Guadalajara.

“Tiene que luchar”: la contundente frase de Gabriel Milito sobre las oportunidades para Hugo Camberos

Hugo Camberos tendrá oportunidades con Chivas, pero tendrá que ganárselas. Gabriel Milito dejó claro que el cuerpo técnico ha seguido muy de cerca el rendimiento del canterano durante su participación con la Selección Mexicana Sub-20 y que, precisamente por el enorme nivel que mostró, decidieron reincorporarlo al primer equipo. Sin embargo, el argentino advirtió que Camberos tendrá que competir por un lugar como cualquier otro futbolista del plantel, pues las oportunidades deben ganarse dentro de la cancha.

Hugo Camberos MVP y goleador del Premundial Sub-20.

Gabriel Milito ya le estaría buscando la posición ideal a Hugo Camberos para darle minutos

Uno de los principales retos para Milito será encontrar la posición en la que Hugo Camberos pueda explotar todo su talento dentro de su sistema. Antes de marcharse con la Selección Mexicana, el canterano ya había trabajado con el estratega argentino como una especie de segundo delantero, acompañando a Armando González, una alternativa que podría volver a utilizarse cuando ambos estén disponibles.

Camberos también tiene características para desempeñarse como interior, aunque su encaje resulta más complicado porque el esquema de Milito no utiliza extremos tradicionales. Por ello, otra posibilidad sería aprovecharlo como carrilero por cualquiera de las dos bandas. En otras palabras, será responsabilidad del cuerpo técnico encontrar el espacio adecuado para que una de las grandes joyas de Chivas pueda tener minutos sin modificar por completo la estructura del equipo.

José Castillo y Daniel Aguirre son bajas confirmadas para el Chivas vs Seattle Sounders

Chivas tendrá nuevamente dos bajas confirmadas para enfrentar al Seattle Sounders. Durante la conferencia de prensa previa al partido, Gabriel Milito confirmó que tanto José Castillo como Daniel Aguirre, quienes ya se perdieron el encuentro del fin de semana contra FC Dallas, volverán a estar ausentes para este compromiso. Además, el entrenador argentino reveló que Omar Govea es duda debido a una molestia en el tobillo, por lo que habrá que esperar hasta los últimos momentos para conocer si el mediocampista rojiblanco podrá participar en el cierre de la Leagues Cup.