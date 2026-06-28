Chivas Femenil continúa trabajando en la conformación de su plantel para el Apertura 2026. Después de varias salidas confirmadas durante el mercado de pases, la directiva rojiblanca también analiza posibles incorporaciones para reforzar al equipo que buscará volver a pelear por los primeros puestos de la Liga MX Femenil.

En ese contexto, surgió el nombre de Amaya Arias como una de las futbolistas que estaría en el radar del Guadalajara. La información fue dada a conocer por el periodista Bruno Hernández, especializado en la cobertura de la Liga MX Femenil, quien señaló que la mediocampista es una de las jugadoras que interesan al conjunto rojiblanco para este mercado.

Arias es una futbolista mexicoestadounidense que ha desarrollado gran parte de su carrera en el futbol universitario de Estados Unidos. La mediocampista destacó con Little Rock Trojans, donde acumuló reconocimientos individuales gracias a su rendimiento en la NCAA y logró consolidarse como una de las jugadoras más importantes de su equipo.

Sin embargo, esta futbolista también estaría siendo seguida por América y Cruz Azul de cara al Apertura 2026, por lo que la competencia será alta, aunque la jugadora apunta a desembarcar en la Liga MX Femenil. Mientras tanto, el Guadalajara continúa con una reestructuración que ha provocado numerosos movimientos dentro del plantel.

Las bajas confirmadas de Chivas Femenil rumbo al Apertura 2026