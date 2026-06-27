De acuerdo con información surgida desde Inglaterra, el nombre deArmando González ha comenzado a sonar con fuerza en la Premier League.

El portal WHU Employee, enfocado en la actualidad del West Ham United, reveló que el conjunto londinense mantiene interés en el delantero mexicano de Chivas, quien ha destacado por su crecimiento futbolístico durante el último año y por su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026.

El atacante del Rebaño Sagrado se ha convertido en una de las grandes revelaciones del futbol mexicano gracias a sus actuaciones con el Club Deportivo Guadalajara.

Su capacidad goleadora, movilidad dentro del área y madurez a pesar de su juventud han llamado la atención de diversos visores internacionales, siendo el West Ham United uno de los clubes que estaría monitoreando de cerca su evolución con la intención de valorar una posible incorporación en este verano.

Cabe mencionar que la presencia de la “Hormiga” González con la Selección Mexicana en la Copa de Mundo también habría sido un factor determinante para incrementar su exposición internacional.

¿Cuál es el valor de Armando González en Chivas?

En caso de que el interés del West Ham United avance en las próximas semanas, Chivas no facilitaría la salida de una de sus principales figuras.

De acuerdo con información de Transfermarkt, el Club Deportivo Guadalajara tendría tasado a Armando González en alrededor de 15 millones de dólares, cifra que convertiría al atacante mexicano en una de las ventas más importantes en la historia reciente de la institución.