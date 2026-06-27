Captan a Érick Gutiérrez y Víctor Guzmán en Toluca previo a su incorporación con Antonio Mohamed con miras al Torneo Apertura 2026.

Víctor Guzmán y Érick Gutiérrez ya se encuentran en Toluca para comenzar oficialmente una nueva etapa en sus carreras bajo las órdenes de Antonio Mohamed.

Ambos exjugadores de Chivas fueron captados en territorio mexiquense previo a reportar con los Diablos Rojos. El caso del “Pocho” Guzmán marca el final de un ciclo. El mediocampista abandonó al Rebaño Sagrado como agente libre después de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato.

Por su parte, “Guti” llega a Toluca mediante un acuerdo de cesión por un año. La operación contempla que Chivas continúe cubriendo un porcentaje del salario del mediocampista durante el préstamo, una fórmula que permitió concretar su salida y abrir una nueva oportunidad para el futbolista, quien tenía pláticas avanzadas con Santos Laguna.

La llegada de ambos elementos representa un voto de confianza por parte de Antonio Mohamed, estratega que ha demostrado a lo largo de su carrera su capacidad para revitalizar futbolistas experimentados.

Érick Gutiérrez y Víctor Guzmán fueron captados en Toluca.

¿Cuál es el valor actual de Víctor Guzmán y Érick Gutiérrez?

De acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt, el valor de mercado actual de Érick Gutiérrez es de 1.5 millones de euros, mientras que el de Víctor Guzmán asciende a 2 millones de euros.

Estas cifras reflejan el momento actual que atraviesan ambos futbolistas, quienes, a sus 31 años, buscarán relanzar sus carreras bajo la dirección de Antonio Mohamed en Toluca.