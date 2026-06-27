Omar Govea dejó en claro que Chivas quiere pelear por todos los títulos, pero en especial por uno que empieza en seis meses.

Chivas dio un giro de 180 grados tanto en su funcionamiento como en su mentalidad desde la llegada de Gabriel Milito hace un año. Aunque el título de la Liga MX todavía no ha llegado, la primera temporada del estratega argentino fue lo suficientemente positiva como para clasificar al Guadalajara a la Concacaf Champions Cup 2027, un torneo que desde ahora ya comienza a formar parte de los grandes objetivos del proyecto rojiblanco.

Dentro del plantel existe una idea muy clara: pensar en metas a largo plazo, pero avanzar paso a paso. Sin embargo, todo indica que desde esta misma pretemporada el equipo ya trabaja con la mira puesta en pelear por la Concachampions, pues así lo dejó ver Omar Govea al hablar sobre los retos que tiene el Guadalajara en los próximos meses y años.

En una entrevista publicada por las redes sociales oficiales de Chivas para cerrar las actividades en Isla de Navidad, Omar Govea aseguró que el equipo se está preparando para competir al máximo nivel en todas las competencias que disputará. El mediocampista, quien también se ha convertido en uno de los líderes del vestidor, mencionó que el objetivo es pelear tanto la Liga MX como la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup, reflejando la ambición que existe dentro del grupo.

Además, Govea dejó claro que el proyecto deportivo de Chivas apunta mucho más allá de un solo torneo. El mediocampista explicó que el sueño también pasa por conquistar la Concachampions para clasificar al Mundial de Clubes de 2029, demostrando que la institución está construyendo un plan con objetivos de largo plazo y que desde ahora ya trabaja para alcanzarlos.

Omar Govea mandó un mensaje a la afición de Chivas por su apoyo

Durante la misma entrevista, Omar Govea también dedicó unas palabras a la afición rojiblanca, agradeciendo el respaldo que el equipo ha recibido durante los últimos meses. El mediocampista aseguró que los jugadores valoran profundamente ese apoyo y sienten que existe una gran armonía entre la directiva, el plantel y la afición, algo que consideran fundamental para seguir peleando juntos por los grandes objetivos del Club.