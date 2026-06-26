El futbolista del Rebaño Sagrado habló sobre las expectativas del equipo para el próximo torneo y afirmó que buscarán competir.

La ilusión vuelve a instalarse en Verde Valle de cara al Torneo Apertura 2026. Y es que en entrevista con Chivas TV durante la pretemporada del equipo, Omar Govea dejó en claro que el objetivo del plantel para el próximo semestre no es otro que conquistar el campeonato.

Cuestionado sobre sus aspiraciones personales dentro del Club Deportivo Guadalajara, el mediocampista ofensivo aseguró que sus objetivos están completamente alineados con la institución.

“Mi objetivo mío es el objetivo del club, que es ser campeón; me parece que es momento de ya dar ese paso”, expresó el futbolista de 30 años de edad.

Omar Govea destacó que el Rebaño Sagrado ha mantenido una evolución constante y consideró que ha llegado el momento de reflejar ese crecimiento con resultados deportivos importantes: “Lo hemos hecho bastante bien, creo que ya no hay excusas”, finalizó.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El debut del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2026 será el sábado 18 de julio en el Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por Amazon Prime.