El reportero de As México, César Huerta, destapó un pedazo de una conversación con un futbolista del Guadalajara, en donde se rinden ante el trabajo del argentino.

Chivas está encarando la etapa más crucial previo al arranque del Apertura 2026, por lo que Gabriel Milito estaría intensificando las cargas de trabajo durante la pretemporada, situación que tendría a los jugadores exhaustos.

Según reveló el reportero de As México, César Huerta, un futbolista del Guadalajara, del cual no reveló su nombre, le habría comentado que la intensidad de los trabajos es muy alta, por lo que no se compara con las exigencias de otros entrenadores.

“Platicaba con alguien, ligerito, dos o tres mensajitos y me decía: ‘Nos está poniendo una chinga como otros técnicos no lo hacían. Trabaja fuerte‘”, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

La plantilla del Guadalajara por fin habría concluido la etapa de trabajo en Isla de Navidad, por lo que este sábado 27 de junio regresarán a la Perla de Occidente para recibir unos días de descanso y posteriormente continuar con los trabajos ya en Verde Valle.

Hay que recordar que los rojiblancos arrancaron la pretemporada en las instalaciones de la Gigantera debido a que la Selección de Corea estuvo utilizando las instalaciones del club tapatío, pero con su sorpresiva eliminación de la Copa del Mundo, el Rebaño podrá volver a hacer uso de sus canchas de manera habitual.

¿Cuándo y contra quién serán los partidos amistosos de Chivas rumbo al Apertura 2026?

El Guadalajara ha confirmado solamente dos partidos de preparación previo a su presentación en el Apertura 2026, por lo que se enfrentará a los Correcaminos en Tamaulipas y a los Leones Negros en Tepatitlán.