El mediocampista que apuntaría al Toluca habría lanzado un último comentario sobre el entrenador del Guadalajara, a quien se le atribuye su salida del redil.

Érick Gutiérrez por fin ha alcanzado un acuerdo y se hará oficial su salida de Chivas en cualquier momento, aparentemente con el Toluca; sin embargo, antes de abandonar la Perla de Occidente, el mediocampista confirmó que trató de ganarse la oportunidad de regresar al primer equipo, por lo que inclusive lanzó su opinión sobre Gabriel Milito.

“Yo seguí entrenando para ver (si lo reintegraban). Ya las perdí después (las esperanzas). Me hubiera encantado, si juegan muy bien. Siendo sincero, Gabriel es un gran entrenador, hizo jugar a todos muy bien.

“Son grandes jugadores y al final por otras cosas o se dio el resultado, pero me hubiera encantado estar ahí. Veía los partidos y me daba coraje no poder estar ahí, no poder ayudar, porque siento que no soy mal jugador”, declaró el mediocampista en entrevista con Jesús Hernández.

Érick Gutiérrez aseguró que se va de Chivas sin rencores

“Obviamente. Claro que no (hay rencores). Tengo buenas amistades ahí, la verdad se han portado muy bien. Hay cosas que se tienen que quedar ahí, no me gusta hacerlas públicas. Pasaron muchas cosas que yo nunca vi a lo largo de mi carrera, pero aguanté, estoy aquí, he pasado muchas cosas difíciles. Nada de rencor, la carrera de futbolista sigue. Dejé buenas amistades en directiva, jugadores, staff, de intendencia.

Érick Gutiérrez se va con espinita clava en Chivas

“Me hubiera encantado hacer algo importante aquí. Luché mucho desde que llegué. Cuando llegué a Chivas venía de perder una Final, era un momento complicado el empezar de cero. Me tocó estar en el proceso y me voy en un momento bueno, cuando Chivas estaba otra vez en reconstrucción.

“Me hubiera encantado estar ahí, ayudar el torneo pasado, pero son cosas que no están en mis manos. Siempre traté de apoyar a mis compañeros. Así es el futbol y nunca he sido un jugador problemático”, concluyó.