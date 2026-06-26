El mediocampista estaría a horas de anunciar su salida del Guadalajara, revelando detalles desconocidos de lo que vivió en los últimos meses con el Rebaño.

La novela de Érick Gutiérrez y Chivas estaría por llegar a su fin debido a que el mediocampista ya viajó rumbo al nuevo club en el que jugará a partir del Apertura 2026; sin embargo, admitió que la tristeza por no poder jugar fue tan grande que hasta pensó en retirarse como profesional.

“Me fui con el Tapatío, porque estoy muy agradecido porque me devolvieron las ganas de jugar futbol, porque fueron meses muy difíciles en donde ya no quería jugar. Le había comentado a mi esposa que ya me quería retirar, ya no quería. Muchas cosas pasan por la cabeza“, declaró el Guti en palabras para el reportero Jesús Hernández.

Érick Gutiérrez rechazó propuestas en enero por decisión personal

“Es mentira de que nadie me quería, sí me querían pero no me moví por temas personales de mi hija que nació. Tuvo un mes muy complicado mi hija y preferí mantenerme con la familia. No me arrepiento de nada, estuve mucho tiempo con mis hijos. Al reincorporarme a un grupo me dieron muchas ganas, me hicieron sentir otra vez futbolista.

“Contento ya de poder reincorporarme al equipo que vaya (…) Meses muy difíciles para mí y mi familia, de entrenar muy duro, prepararme y cuidarme mucho. Agradecido con el club que se interesó en mi y que estuvo al pendiente. Como siempre lo he sido, un profesional y voy a dar lo mejor de mi“, puntualizó

Guti se dice agradecido con su nuevo club

“Se han portado muy bien conmigo y el interés que han mostrado desde hace mucho tiempo, Se interesaron hace seis meses fueron por mi y decidí no moverme y otra vez volvieron a decidir por mi. Tengo muchas ganas de revancha. Soy un jugador que se cuida mucho, no me gustan las polémicas”, concluyó.