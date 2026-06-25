El exdirector deportivo del Guadalajara recordó al Tiloncito y le mandó unas palabras después de su brillante presentación en la máxima competencia del planeta.

Fernando Hierro no puede ocultar su alegría de regresar a Guadalajara después del brillante paso que tuvo como Director Deportivo de Chivas, por lo que recordó a Mateo Chávez durante su gestión, en donde aseguró que se merece el haber anotado en el Mundial 2026.

“Golazo. Me alegro mucho, de todo corazón por él, se lo merece”, declaró el exdirectivo del Rebaño Sagrado, quien era el encargado del proyecto de la institución en enero del 2024 cuando el Tiloncito debutó como profesional bajo la tutela de Fernando Gago.

Con respecto a la Selección Mexicana, el exdirectivo del Guadalajara se deshizo en elogios por la gestión de Javier Aguirre al frente del Tricolor, destacando el que le ha dado minutos a todos los jugadores de campo que mandó a llamar.

“Fantástica. Nueve puntos, histórico. Se le ve muy bien, con un manejo fantástico de Javier Aguirre, ya en el tercer partido, quitando a los dos porteros usando a todos los jugadores de campo y creo que eso es muy bueno, muy sano que todos los jugadores se sientan partícipes, que todos se sientan importantes y creo que fue una decisión fantástica de Javier, que con la experiencia que tiene le está aportando mucho”, concluyó Hierro.

¿Cuándo jugará México los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

La realidad es que el Tricolor aún desconoce quién será su próximo rival en la Copa del Mundo; sin embargo, está confirmado que su siguiente partido será el martes 30 de junio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Azteca.