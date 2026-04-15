Chivas y Alan Pulido por fin pudieron alcanzar un acuerdo y decidieron rescindir el contrato del delantero, quien ha quedado en libertad tras varios meses separado del primer equipo, por lo que el atacante tendría en mente cuál será su destino.

Gabriel Milito fue el responsable de dejar fuera del plantel al delantero tamaulipeco, iniciando así una disputa entre el club y el futbolista debido a que exigía el pago de todo su contrato, por lo que al fin ambas partes pudieron alcanzar un acuerdo para romper el convenio.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez reveló que el plan de Puligol es mantenerse en activo, por lo que al ser jugador libre buscaría acomodarse en la Liga MX o en la MLS, aunque por su alto salario apuntaría al balompié de Estados Unidos.

“Guadalajara perdió mucha lana. El arreglo no fue fácil para decir: ‘listo’. Hay contratos y se apegó a lo que le daba por derecho. Al final, pudieron establecer una cantidad.

“Se habla de que ya se está moviendo por su lado junto a su representante. Hablan de la MLS y de la Liga MX, que pudiera recalar en un equipo al ser un jugador libre. El tema más importante es el del sueldo, por eso están apuntando a la MLS porque sienten que pueden tener mercado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Gabriel Milito sacó a Alan Pulido de Chivas?

Alan Pulido era considerado el delantero número 1 de Chivas tras la llegada de Gabriel Milito; sin embargo, el atacante fue cayendo de la gracia del argentino debido a sus comportamientos fuera del campo como su obsesión por la vida nocturna, además de malos gestos, por lo que prefirió prescindir de él para este Clausura 2026.