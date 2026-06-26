Pese a que el Guti, los Diablos Rojos y hasta el Guadalajara quieren que se concrete el traspaso, la realidad es que habría un tema importante a resolver.

Érick Gutiérrez está desesperado por encontrar una nueva oportunidad de jugar después de que quedó relegado en el equipo de Chivas, en donde el traspaso al Toluca es el que luce más viable; sin embargo, pese al deseo de todas las partes de que se concrete el fichaje, habría una dificultad en las negociaciones.

El reportero de As México, César Huerta, detalló que la cuestión contractual del Guti podría significar un problema debido al poco tiempo que le resta de contrato con el Guadalajara y el alto salario que percibe, por lo que tendrá que alcanzar un acuerdo con la directiva de los Diablos Rojos.

“Lo pueden comprar a muy buen precio, porque le queda un año de contrato con el Guadalajara (…) Me contaban que todavía no está cerrado, pero que está muy encaminado.

“Hay un tema que no es fácil de resolver en el tema de Érick Gutiérrez. Solamente le queda un año de contrato y tiene un sueldo muy alto. No sé si Toluca esté dispuesto a pagar ese sueldo y pedir un préstamo, llevándose de herencia el sueldo o si Toluca esté dispuesto a comprárselo a Chivas, pero renegociando un salario”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto gana Érick Gutiérrez?

La realidad es que en México nunca se hacen públicas las cifras oficiales de los salarios de los futbolistas; sin embargo, fuentes extraoficiales indicarían que el Guti ganaría cerca de 100 mil dólares al mes, razón por la que en el Guadalajara les urge encontrarles cabida en otro club.

¿Desde cuándo no juega un partido oficial Érick Gutiérrez?

La situación del Guti con Gabriel Milito fue muy extraña, ya que inició siendo hasta capitán del Guadalajara con el argentino en el banquillo; sin embargo, le fue relegando poco a poco hasta que le informaron que no entraba en planes para el Clausura 2026.

Es por eso que su último partido oficial que disputó con la camiseta del Guadalajara fue el 30 de noviembre del 2025 en la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 en donde el Rebaño quedó eliminado en manos de Cruz Azul por el penalti fallado por el Chicharito.