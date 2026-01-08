Chivas Femenil es un equipo que desde que nació demostró que estaba destinado para la grandeza dentro de la Liga MX Femenil, no solamente por ser el primer equipo campeón de dicha competencia, sino por el gran nivel que demostraron las futbolistas de aquella primera generación.

Sin embargo, después de varios años, algunas de esas emblemáticas futbolistas han tomado la decisión de ponerle fin a sus trayectorias, en donde una más se sumó a la lista este jueves al anunciar oficialmente su retiro de los empastados.

Andrea Sánchez es una de las pioneras del Circuito Rosa al participar con el Guadalajara, escuadra con la que consiguió el ansiado título del Apertura 2017 junto a otras históricas como Blanca Félix, Norma Palafox, Arlett Tovar, Tania Morales, entre muchas otras.

“He vivido tantas cosas desde pequeña, he estado más de 20 años en el futbol que lo hice mi vida. Hoy, después de 9 años en la Liga MX y 14 años en el futbol de alto rendimiento, he decidido ‘colgar los zapatos’. Fue una decisión complicada pero muy consciente, este deporte me hizo vivir las mejores experiencias que un futbolista puede vivir, 2 Premundiales, 1 Mundial y 2 campeonatos de Liga.

“Gracias futbol por dejarme vivir de todo, lesiones, operación, campeonatos, alegrías, llantos y personas increíbles. Gracias futbol, ahora te viviré de otra manera, porque esto es mi vida, y le regresaré poquito de lo mucho que me ha dado… Gracias futbol por cambiarme la vida”, fue parte de lo que escribió en su cuenta de Instagram.

¿Cómo fue la carrera de Andrea Sánchez?

La defensora brilló en los clubes en los que participó, ya que portó las camisetas de Chivas Femenil, Rayadas de Monterrey, Cruz Azul, Bravas de Juárez y Club León, escuadra con la que terminó contrato en diciembre del 2025.

Durante su carrera no solo fue campeona con el Guadalajara, sino que también lo hizo con las regiomontanas, por lo que dejó huella dentro del balompié femenil.