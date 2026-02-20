En el último tiempo, varios jugadores que eran considerados referentes en el vestidor del Guadalajara, tuvieron que marcharse de la institución en busca de nuevos desafíos. Son los casos, por ejemplo, de Víctor Guzmán, Chicharito Hernández, Alan Mozo o los todavía marginados, Alan Pulido y Érick Gutiérrez. Otro elemento que supo ser una fija en el once titular fue Fernando Beltrán.

El canterano rojiblanco supo ilusionar a la afición rojiblanca, e incluso sobre el final de su etapa en el club fue una figura que dividió aguas. De un lado estaban quienes valoraban de buena manera sus condiciones, y del otro, los que pedían lo veían como un jugador sobrevalorado que ya había cumplido su ciclo en Chivas. El Nene comenzó a perder protagonismo durante el ciclo de Óscar García Junyent y acabó saliendo por decisión de la directiva tras la llegada de Gabriel Milito.

Lo cierto es que a casi un año de su salida, Fernando Beltrán no la pasa del todo bien en León, ya que la Fiera es uno de los peores equipos de la temporada general, situación que un aficionado aprovechó para remarcarla. La cuenta de X ‘ChivasXtra’ compartió la captura de una conversación con el mediocampista en la que este se mostraba muy confiado por lo que vendría en su nueva etapa.

Al parecer, el usuario criticó a Beltrán y se burló por las aspiraciones que tendría en León: “Exacto, en el León, que ni al Play In aspira”. La respuesta del Nene fue con confianza: “Sólo guarda este mensaje. Recuérdalo”, esgrimió el canterano. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que esperaba el ex Chivas, ya que León es el peor equipo de la temporada anual, con 17 unidades junto al Puebla y a Mazatlán. Ante esto, el usuario en cuestión redobló la apuesta preguntándole: “¿Cuánto tiempo más guardo el mensaje?”.

Nene Beltrán pierde terreno en León

En el plano individual, Fernando Beltrán tampoco atraviesa su mejor etapa en León. Si bien acostumbró a ser titular, el Nene fue suplente en tres de los últimos cuatro partidos de su equipo, siendo su única titularidad en la derrota frente a Tigres UANL, donde aportó una asistencia.