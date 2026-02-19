Chivas se encuentra en lo más alto de la tabla general del Clausura 2026, con seis triunfos en seis partidos y consolidándose, desde el torneo pasado, como el equipo que mejor juega en la Liga MX. Este gran momento ha llenado de ilusión a la afición rojiblanca, que sueña con que no solo llegue un título, sino varios en el futuro cercano, una esperanza que también comparten varios exjugadores del Guadalajara.

Uno de ellos es Marco Fabián, quien, aunque sigue muy activo en el fútbol europeo, se mantiene muy atento a lo que sucede en el Rebaño Sagrado y dejó en claro que le ilusiona como si fuera un aficionado el funcionamiento que ha mostrado el equipo bajo el mando de Gabriel Milito.

“Es una alegría ver a Chivas en donde tiene que estar, es una institución que siempre debe estar peleando esos lugares”, declaró el canterano rojiblanco.

El exdelantero rojiblanco comenzó hablando de la exigencia que debe tener una institución tan grande como Chivas, mencionando la alegría que siente al ver al Guadalajara en lo más alto del fútbol mexicano. Fabián reconoció el trabajo colectivo del plantel, el gran momento individual de varios jugadores y, por supuesto, la labor del estratega argentino.

Marco Fabián sabe lo que es ganar títulos con Chivas.

Además, Marco Fabián señaló cuál considera que ha sido la clave del éxito de Milito, explicando que seguramente llegó a analizar las fortalezas y debilidades del plantel para trabajar sobre ellas. Por ello, el equipo tardó algunas jornadas en despegar, pero el cambio fue evidente y, para el exrojiblanco, muy notorio en la cancha.

“Yo creo que él (Milito) llegó, analizó, se dio cuenta cómo estaba la institución, a trabajar y a darse cuenta de quién sí y quién no. Los cambios que ha hecho han sido para bien”, finalizó.

La advertencia de Marco Fabián al plantel de Chivas: pies en la tierra

El ahora presidente del FC Rangers dejó un mensaje claro para el plantel rojiblanco, pidiendo que se mantengan concentrados y con los pies en la tierra. Aunque reconoció que hay altas probabilidades de que Chivas logre un campeonato, advirtió que “aún no han ganado nada” y que lo mejor es mantenerse mesurados por el momento, pues la oportunidad de celebrar llegará si continúan por este camino.