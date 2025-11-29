Manolo Martínez es uno de los jugadores más talentosos que ha tenido Chivas durante los últimos 30 años, en donde su explosividad por la banda le hacía un arma poderosa para el Rebaño; sin embargo, después de retirarse intentó hacer carrera como entrenador, en donde la polémica manchó su trayectoria.

El estratega comenzó en divisiones inferiores del Guadalajara, abriéndose paso para recibir una oportunidad en el primer equipo; sin embargo, en el 2017 se desató un escándalo cuando dos jugadores de fuerzas básicas fueron separados, junto al timonel, por haber metido mujeres en un hotel de concentración en Monterrey.

Ahora, varios años después, el ‘Matador’ rompió el silencio de lo que sucedió en aquella ocasión en donde Ulises Cardona y Mizael Ponce cometieron una indisciplina y la directiva decidió despedir hasta al entrenador pese a que no estuvo involucrado en dicha situación.

“Ulises Cardona y Mizael Ponce, estábamos en la Sub 20 y fuimos a jugar a Monterrey. En mi cuarto ya escuchaba algarabía, pero yo me acuesto y me duermo. Al siguiente día le digo al preparador físico: ‘faltan dos jugadores’. -‘Metieron a dos amigas’.

“No los metí a jugar y platiqué con ellos, me lo confirmaron y todo. Perdimos 1-0, llego a Guadalajara y me dice Diego Martínez (ex-secretario técnico): ‘¿Por qué no metiste a fulanito?’ -‘Escuché algarabía en un cuarto, pero no me puse a investigar qué. Me dijeron que habían metido a dos amigas. -‘¿Por qué no lo evitaste?’ -“Porque no soy de seguridad ni soy su papá, yo me dormí’.

“Los corren a los chavos y de repente a la siguiente semana me corren a mi. ‘¿Por qué me estás corriendo?’ -‘Porque no lo evitaste. Te diste cuenta y no lo evitaste’. Me embarraron porque después en las noticias de Chivas decían que dos futbolistas de Chivas junto a su entrenador“, recordó el exjugador del Rebaño Sagrado en el podcast de Chema Garrido.

Fernando Beltrán estuvo a punto de meter mujeres en la Sub 17

“En la Liguilla, en la Sub 17 me la iban a aplicar en Torreón. Esos dos (Ulises Cardona y Mizael Ponce) más Fernando Beltrán. Estaba en mi cuarto y de repente me tocan.

“-‘¿Qué pasó?’ –‘Profe, creo que ya la cagamos. Íbamos a meter a unas amigas y nos vieron los de seguridad’. Les dije: ‘Vamos a hacer una cosa. No pasó nada, no las metieron, pero si uno de seguridad habla, yo tengo que decir la verdad. Si el de seguridad no habla, no pasa nada’.

“Y en el otro torneo, que ya era Sub 20 estos dos sí la hicieron y el Nene no. Como que dijo ‘pues no, verdad‘”, concluyó el talentoso extremo rojiblanco.