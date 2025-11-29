Chivas está a punto de disputar su partido más complicado del semestre cuando busque el pase a Semifinales del Apertura 2025 en su visita a la Ciudad de México para enfrentarse a Cruz Azul, en donde las emociones están garantizadas para el choque entre estos dos clubes.

Sin embargo, el resto de las series de Cuartos de Final se han ido definiendo poco a poco, por lo que una leyenda del Guadalajara, Nacho Vázquez, lanzó un picante mensaje en redes sociales, en donde quiere que el Rebaño se mida a Rayados en las Semifinales.

El histórico goleador rojiblanco escribió en su cuenta de X que Monterrey eliminó al América por “hambre”; sin embargo, está convencido de que si se encuentran rojiblancos con albiazules en Liguilla, la eliminatoria será favorable para los tapatíos por goleada.

“El Monterrey ganó de hambre con una jugada aislada. Estaba liquidado. Ojalá le toque a mis Chivas para volverlos a golear”, escribió el exdelantero en sus redes sociales.

¿Cómo le fue a Chivas contra Monterrey en fase regular?

Chivas y Rayados se encontraron en la cancha del Estadio Akron en la jornada 17 del Apertura 2025, en donde el Guadalajara se impuso con relativa facilidad por marcador de 4-2 sobre los regiomontanos, en donde lo más destacado fue el reencuentro con el gol de Chicharito en el último minuto.

¿Quién es Nacho Vázquez?

El atacante fue canterano del Guadalajara que debutó en la Temporada 1991-92, en donde poco a poco fue ganándose su lugar anotando casi 50 goles con la camiseta rojiblanca, en donde inclusive logró ser campeón en el Verano 97 con las Súper Chivas de Ricardo Ferretti.