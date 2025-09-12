Allan Saint-Maximin generó gran revuelo al decidir incorporarse al Club América. Al tratarse de un jugador francés con experiencia en su liga y en la Premier League, su llegada fue algo sorpresiva. Por su trayectoria, el ex Newcastle es uno de los jugadores que mayor atención acapara de cara al Clásico Nacional.

Sin embargo, Ignacio Vázquez consideró que se habla mucho de él por ser extranjero. De igual manera, el campeón con el Club Deportivo Guadalajara en 1997 destacó algunas cualidades del europeo. “Es un jugador que tiene mucha potencia, mucha fuerza. Va a ser importante para el América”, comentó.

Luego, en diálogo con ESTO, Nacho continuó: “Son 2 partidos donde le ha tocado entrar y hacer gol, pero hablan tanto de él por ser extranjero. Los delanteros para eso están, él entra para intentar hacer algo importante y destacar en el futbol mexicano”. Además, recordó que cuando era jugador también le tocó marcar goles en 2 partidos donde ingresó, pero no se habló tanto de eso.

Aunque su pasado lo sitúa en Chivas, un equipo que juega con puros mexicanos, Vázquez consideró que los jugadores foráneos benefician a la Liga MX. “La calidad siempre va a beneficiar al futbol. (Siembre había) Extranjeros que aportaban muchísimo y les enseñaban a todos los jóvenes. Está bien que vengan jugadores de esa calidad“, opinó.

Ignacio Vázquez cree que el clásico iguala a ambos equipos pese al presente dispar

En la previa al Clásico Nacional por la jornada 8 del Apertura 2025 que se jugará el sábado, está claro que el América llega mejor que Chivas. No obstante, Ignacio Vázquez piensa que las fuerzas se pueden igualar en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya que se trata de un partido diferente.

“Siempre ha habido etapas donde un equipo llega más débil que el otro, pero el clásico emparejaba las cosas y das lo máximo. Será una buena oportunidad. Los clásicos son muy intensos, desde semanas antes. Para mí es el partido más especial del futbol mexicano. Hay varios clásicos regionales, pero este pega a nivel nacional. El Guadalajara tiene seguidores en todos lados”, sostuvo.