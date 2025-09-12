Las Chivas de Guadalajara se meterán a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la Jornada 8 por el Torneo Apertura 2025, donde se juegan el orgullo de todo el país, por lo que son más que tres puntos en disputa, además, el proyecto de Gabriel Milito está en entredicho por los malos resultados que acumula.

Pero una de las joyas que ha deslumbrado en el Rebaño Pasión es el atacante Santiago Sandoval, quien a sus 18 años ha asumido un rol protagónico de tres cuadros de cancha hacia el frente, por tal motivo piensa en cumplir uno de sus sueños en el Clásico Nacional de este sábado.

“En lo individual es un sueño (anotar en Clásico Nacional), primero Dios, que se me pueda dar este fin de semana. Es algo muy muy especial para mí, porque yo, todos los clásicos, no me los perdía, siempre los veía en la tele”.

Sandoval suma un gol en lo que va del torneo. Foto: Imago7/ Saul Perales

“Conozco mucho, tanto del rival como de mis compañeros, me gusta mucho. Entonces es un sueño, primero Dios me toque jugarlo, y encararlo como todos sabemos, que no es un partido más”, fue parte de lo que explicó el hijo de Luis Alonso el Negro Sandoval, exjugador de las Chivas, para Chivas TV.

Los números de Santiago Sandoval en Chivas

El atacante de Guadalajara suma cinco partidos con el Rebaño en lo que va del torneo, acumula 237 minutos. Su primera y única anotación se dio frente a Juárez en la Jornada 5 en la derrota 2-1 como locales. Se ha ganado la titularidad con Gabriel Milito en el banquillo en los más recientes cuatro compromisos.