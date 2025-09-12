Las Chivas de Guadalajara se medirán al América este sábado en el Clásico Nacional de la Jornada 8 dentro del Torneo Apertura 2025. La necesidad de los rojiblancos es obtener los tres puntos para que el proyecto de Gabriel Milito salga a flote, por lo que el portero, Raúl Rangel, pide paciencia porque considera que van por buen camino.

El arquero del Rebaño Sagrado aseguró que han adoptado el estilo de juego de Gabriel Milito y aunque los resultados no se han dado como esperaban, aseguró que el único camino es mantenerse por la misma línea sin perder de vista el trabajo que se hace cada semana bajo el mando del entrenador argentino.

“Al final de cuentas nos va a llegar esa rachita buena que tanto estamos esperando. Creo que al final debemos hacer el trabajo y obviamente hay que tener esa paciencia. Tenemos que seguir trabajando a pesar de los resultados que se den o no, hay que seguir con la idea que nos plantea Gabi (Milito)”, fue parte de lo que comentó el Tala Rangel en entrevista con Chivas TV.

Rangel se ha ganado la titularidad con Chivas Foto: Imago7 / Diego Padilla

Chivas se juega más que el orgullo en la visita al América, ya que se ubican en la posición 16 de la tabla genera con apenas cuatro unidades, además de que tienen un partido pendiente frente a los Tigres de la UANL que se jugará el siguiente miércoles en el Estadio Akron.

Chivas vs. América: Dónde ver EN VIVO

El partido entre Guadalajara y las Águilas se disputará este sábado en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes. La transmisión correrá a cargo de Televisa en el Canal de Las Estrellas para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.