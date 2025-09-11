Las Chivas de Guadalajara han vivido muchos altibajos a lo largo del 2025. Al inicio del año la figura del juvenil, Hugo Camberos, deslumbró como hace mucho no sucedía con un canterano, pero con la llegada de Gerardo Espinoza al banquillo, las oportunidades disminuyeron para el joven atacante.

Meses después de salir de la dirección técnica del Rebaño Sagrado, Espinoza por fin reveló las razones que impidieron que Camberos mantuviera la regularidad que mostró bajo las órdenes del español, Oscar García. El Loco descartó problemas contractuales, como se había especulado y aclaró que todo se debió a que el futbolista de 18 años no estaba preparado para la Primera División.

“No, jamás, con Camberos y temas contractuales yo no me meto en eso. Con Hugo fue un muchacho con el que tuve muchísima comunicación, siempre estuve al pendiente de él, también trabajaba bastante bien. No considero que tuviera jamás un problema con él”.

Camberos tampoco ha tenido mucha regularidad con Milito. Foto: Imago7/Andrés Sepúlveda

“Y era simplemente cuestión de que el muchacho fuera adaptándose a lo que se buscaban, él mismo me decía, ‘son situaciones que no venía trabajado, me cuesta trabajo ciertos puntos’. Nos pusimos de acuerdo y me parece que la ultima jornada contra Atlas tuvo una gran exhibición. A eso queríamos llegar con él. Simplemente era cuestión de tiempo y de trabajo”, fue parte de lo que explicó Espinoza en entrevista con Fox Sports.

Espinoza no descarta que Milito se vaya si América golea a Chivas

Gerardo Espinoza no quiso caer en polémica, pero tampoco descarta que la permanencia de Gabriel Milito dependa de lo que suceda en el Clásico Nacional contra América que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado a las 21:15 horas.

“Sabemos que en el futbol mexicano, con ese tipo de resultados hay muy poca paciencia y ocurre muchísimo, la palabra proyecto es muy relativa y existe poco”, comentó el Loco, quien por el momento se encuentra sin dirigir.