Uno de los jugadores que se perfilaba de la mejor manera para ser figura en Chivas era Hugo Camberos, quien quedó directamente relegado por el estilo de juego de Gabriel Milito. En medio de este contexto, el canterano rojiblanco recibe buenas y malas noticias debido a que aún es seguido por equipos de Europa, pero no hay en la mesa una oferta formal por él.

No hay dudas de que el Guadalajara encontró en Camberos un aire fresco que necesitaba ante la falta de figuras en el Clausura 2025. Sin embargo, con la llegada del entrenador argentino quedó totalmente relegado del equipo.

En medio de este contexto la pregunta que surge es cuál va a ser el futuro de Hugo Camberos en Chivas. Jesús Bernal dio a conocer que el futbolista rojiblanco es seguido por equipos de Europa, pero aún el club no recibió ningún tipo de oferta.

“Hugo Camberos fue un jugador que durante el mercado pasado se habló bastante de él, de su continuidad, de que si el equipo del Brujas de Bélgica se lo iba a llevar. Al final no sucedió y se terminó quedando en el equipo de las Chivas. Lo que sí ha ocurrido es que le han seguido dando o le han estado dando seguimiento todavía a este jugador”, explicó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Y agregó: “El tema es que no ha tenido minutos, no ha participado con el equipo de Chivas y claro que eso puede frenar un poco alguna hipotética salida. Lo que les puedo decir es que hasta el momento no ha habido una sola oferta de algún club europeo por Hugo Cambero. Seguimiento sí y no es de ahora es desde antes porque es un chico que ha ido por encima de su categoría que siempre ha estado procesos por delante. (…) Hay clubes que están observando lo que hace”.

Los números de Hugo Camberos en Chivas

Como decíamos, a lo largo del 2025 Hugo Camberos pasó de ser un jugador a seguir a uno que solo era tenido en cuenta para el banco suplente. En lo que va del Apertura 2025 el extremo solamente sumó 137 minutos, mientras que en el Clausura 2025 anotó un gol y dio una asistencia en 876 minutos.