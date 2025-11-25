Tras una nueva eliminación en semifinales, Chivas Femenil apunta a realizar cambios profundos en todas sus áreas. La continuidad de la Directora Deportiva Nelly Simón y del Director Técnico Antonio Contreras está en duda, pero además de las decisiones administrativas, el equipo necesita reforzarse en la cancha para volver a competir por el título.

En ese sentido, ya surgió un nombre que ha comenzado a ilusionar a la afición rojiblanca. De acuerdo con el periodista Jesús Romero, especialista en el futbol femenil mexicano, la delantera Jasmine Cázares está en la mira de Chivas, e incluso el club ya habría iniciado negociaciones para su contratación de cara al próximo torneo.

El propio Romero asegura que varios equipos están interesados en fichar a Cázares, pero sería el Guadalajara quien lleva ventaja en las conversaciones. Por ello, habrá que esperar que la directiva —sea la actual o una nueva— aproveche esta posición favorable para concretar el fichaje rumbo al Clausura 2026.

Las renovaciones de Caro Jaramillo y Alicia Cervantes, lo más importante

Además, existe otro tema urgente para Simón o para quien llegue a reemplazarla: las renovaciones de Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes. Ambas terminan contrato el próximo semestre y, hasta ahora, no se han cerrado las negociaciones para asegurar su continuidad, un asunto clave para el futuro inmediato de Chivas Femenil.