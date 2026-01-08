Chivas visitará a Cruz Azul en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil, en uno de los partidos más atractivos del fin de semana, no solo por el peso histórico de ambas instituciones, sino porque las Rojiblancas suelen partir como uno de los equipos con mayores expectativas del torneo, mientras que la Máquina se reforzó de forma importante para el certamen. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó un cambio de sede de última hora.

La Liga MX Femenil confirmó que el partido entre Cruz Azul y Chivas ya no se disputará en el Estadio Ciudad Universitaria, debido a los problemas existentes entre las directivas de Cruz Azul y Pumas. Ante esta situación, la Máquina Femenil tendrá que mudar su localía al Estadio Centenario, ubicado en Cuernavaca, Morelos, sede que albergará el compromiso ante el Rebaño Sagrado.

Si bien Cruz Azul Femenil ya había informado desde hace un par de semanas que utilizaría el Estadio Centenario como una de sus opciones para jugar como local, la salida definitiva del equipo varonil de Ciudad Universitaria se confirmó apenas este jueves, lo que generó confusión y múltiples dudas en el futbol mexicano. Por esta razón, la Liga MX decidió hacer oficial el cambio de estadio para evitar cualquier tipo de incertidumbre.

Chivas y Cruz Azul vienen de ganar en su debut y el partido pinta para ser muy emocionante

En lo deportivo, ambos equipos llegan con buen ánimo, luego de que Cruz Azul Femenil venciera al León en la Jornada 1, mientras que Chivas hizo lo propio frente al Atlético de San Luis. Todo apunta a que será un duelo exigente para ambas escuadras, que buscarán mejorar lo realizado en el Apertura 2025 y comenzar a marcar territorio desde las primeras fechas del torneo.